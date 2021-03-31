В Украине начинает действовать новый норматив долгосрочной ликвидности для банков

Банковская система Украины к внедрению нового пруденциального норматива – коэффициента чистого стабильного финансирования или NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio), который становится обязательным к исполнению с 1 апреля и будет рассчитываться ежедекадно.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Главная цель введения норматива NSFR - стимулировать банки полагаться на более стабильные и долгосрочные источники фондирования, уменьшая зависимость от краткосрочного финансирования. Это позволит сбалансировать их активы и пассивы по срокам погашения и будет способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков", – говорится в сообщении.

NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

В том числе объем имеющегося стабильного финансирования – это сумма составляющих пассивов (регулятивный капитал и обязательства), взвешенных на установленные Национальным банком соответствующие коэффициенты, отражающие уровень их стабильности.

Объем необходимого стабильного финансирования – это сумма составляющих активов и внебалансовых обязательств, взвешенных на установленные Национальным банком соответствующие коэффициенты, характеризующие их ликвидность.

Согласно нормам Евросоюза и Базельских рекомендаций значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%. Украинские должны будут достигать 100% значение норматива NSFR постепенно.

Согласно утвержденному графику: не менее 80% - с 1 апреля 2021; 90% - с 1 октября 2021 и 100% - с 1 апреля 2022 года.

Банки должны будут соблюдать норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.

NSFR был внедрен постановлением правления НБУ №158 от 24 декабря 2019 года "О введении коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)" и решением правления НБУ №1001-рш "Об одобрении Методики расчета коэффициента чистой стабильного финансирования (NSFR)".