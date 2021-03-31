Нацбанк исключил две компании из реестра финучреждений

Национальный банк Украины исключил две компании из Государственного реестра финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о финучреждениях ООО "ФК "Анхель" и ЧАО "СТ "Стройполис".

У ФК"Анхель" было четыре лицензии - на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и предоставление гарантий. Лицензии были аннулированы 5 марта 2021 года. Активы финансовой компании составляли 385 млн грн или 0,2% от общего объема рынка финкомпании по состоянию на 1 января 2021 года.

У "СТ "Стройполис" было 24 лицензии на обязательные и добровольные виды страхования. Все лицензии были аннулированы по собственному заявлению компании 26 марта 2021 года. Объем страховых премий компании за 2020 год составил 108,7 млн грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,27% от общего объема страховых премий. Компания занималась преимущественно страхованием от огневых рисков и рисков стихийных явлений, а также страхованием имущества.

Кроме того, Нацбанк внес в реестр финансовых учреждений нового участника рынка - ООО "ФК "Авила Финанс". Финансовая компания получила три лицензии - на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.