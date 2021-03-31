Нацбанк начнет рассчитывать курс гривни к пакистанской рупии
Национальный банк Украины включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым раз в месяц будет определяться официальный курс гривны.
При этом, как сообщает пресс-служба регулятора, из списка исключили ганский седи и новый тайваньский доллар.
Кроме того, решено изменить периодичность установления официального курса гривни к азербайджанскому манату с ежедневной на ежемесячную.
Такие решения объяснили изменениями объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами.
Джерело: Нацбанк
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