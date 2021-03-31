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Нацбанк начнет рассчитывать курс гривни к пакистанской рупии

Нацбанк начнет рассчитывать курс гривни к пакистанской рупии

Национальный банк Украины включил пакистанскую рупию в перечень иностранных валют, к которым раз в месяц будет определяться официальный курс гривны.

При этом, как сообщает пресс-служба регулятора, из списка исключили ганский седи и новый тайваньский доллар.

Кроме того, решено изменить периодичность установления официального курса гривни к азербайджанскому манату с ежедневной на ежемесячную.

Такие решения объяснили изменениями объемов товарооборота между Украиной и соответствующими странами.

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Джерело:  Нацбанк
валюта (2178) курс (1504) НБУ (9300)


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