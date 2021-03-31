Разумков задекларировал электромобиль Tesla и 28 миллионов наличными (обновлено)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 547,5 тыс. грн заработной платы, 1,6 млн грн прибыли от отчуждения имущества и 12 тыс. грн – от продажи электроэнергии по "зеленому тарифу".

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации о доходах за 2020 год.

В то же время супруга спикера Юлия Чайка получила 6,7 млн грн дохода от предпринимательской деятельности и еще 239 тыс. грн от отчуждения ценных бумаг.

Спикер парламента владеет двумя автомобилями – Tesla Model S 2017 года выпуска и BMW X5 2016 года выпуска. Еще два авто задекларировала жена Разумкова – Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Toyota Camry 2012 года выпуска.

Разумков также владеет домом площадью 492,2 кв. м, офисом, четырьмя квартирами и двумя земельными участками. Также в декларации отмечено, что земельный участок на 1 333 кв. м находится в аренде у Юлии Чайки. При этом в собственности у супруги главы ВР дом на 489,6 кв. м в Николаеве.

Кроме того, глава Верховной Рады указал о 28,5 млн грн, $75 тыс. наличными. Юлия Чайка хранит наличкой $140 тыс., 45 тыс. евро и 970 тыс. грн. На банковских счетах Разумков задекларировал 178,2 тыс. грн, 454 евро и $694.

Отметим, что в декларации за 2019 год Разумков указывал, что одолжил 26,7 млн грн винницкому предпринимателю Олегу Леонидовичу Галушко. Судя по данным декларации за 2020 год, теперь этот долго погашен.

По словам самого Разумкова, 26,7 миллиона он якобы одолжил Галушко еще в 2016 году.

"Это не новый актив – это то, что я заработал за прошлый год в Верховной Раде (если не ошибаюсь, около 550 тыс. грн), также мной был продан дом – это где-то 1,7 млн грн, а другие средства – это деньги, которые вернулись как долг передо мной ещё 2016 года. Поэтому именно такая цифра задекларирована", – объяснял спикер на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.