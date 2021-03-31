Киев завершит отопительный сезон 5 апреля, – Кличко

Централизованное отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля.

Об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко, передает пресс-служба Кевской городской государственной администрации.

"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше традиционного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", – сказал он.

Клчико добавил, что по прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура превысит +8. Согласно нормативам, при таких показателях городские службы могут выключать отопление.

"Впрочем, социальные объекты – больницы, садики и школы – пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", – отметил городской голова.