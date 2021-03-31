"Укргидроэнерго" планирует увеличить производство электроэнергии на четверть

ЧАО "Укргидроэнерго" в 2021 году планирует произвести порядка 8,25 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 25% превысит аналогичный показатель прошлого года (6,6 млрд кВт-ч).

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Сирота на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем ситуации, которая оказалась бы для нас непрогнозируемой, потому что водохранилища подготовлены к сбору воды, которая будет приходить в апреле-мае. Все станции после инспекции Госэнергонадзором имеют акты готовности, гидросооружения и все оборудование - в надежном состоянии, сформированы штабы и рабочие группы, которые отвечают за пропуск паводка", − сказал Сирота.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабмин взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях "НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".

До этого "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" находились в управлении Минэнерго.

Кроме того, ГПВД "Укринтерэнерго" передано из сферы управления Минэнерго к Минэкономики.