"Роснефть" срывает поставки дизтоплива в Украину перед посевной, – СМИ

Поставок в Украину дизельного топлива и сжиженного газа производства заводов "Роснефти" в апреле не будет.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка.

"Сначала Coral (Coral Energy – новый трейдер, через которого "Роснефть" планировала поставлять топливо в Украину, – ред.) говорил о переносе поставок на вторую половину апреля, а сегодня сообщил об отсутствии номинаций на апрель", – сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что также неизвестно, удастся ли возобновить поставки в мае.

"Говорят, такова позиция "Роснефти", ясности пока нет, не факт, что импорт возобновится в мае", – добавил источник издания.

Согласно прогнозу группы "А-95", отсутствие поставок "Роснефти", которые занимали 22% рынка дизтоплива и сжиженного газа, вызовет серьезную напряженность, а трейдерам нужно будет искать альтернативные источники поставок в период повышенного спроса из-за посевной.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" продолжит поставки топлива в Украину через нового контрагента – зарегистрированную в Швейцарии компанию Coral Energy, которая заменит в цепочке поставок также швейцарскую Proton Energy Нисана Моисеева. В 2020 году трейдер Proton Energy отправил в Украину 1,74 млн тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. тонн (22,3%) сжиженного газа.

Перед этим компании Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука – объявили о приостановке поставок топлива из России после обысков СБУ на АЗС сети Glusko.

Напомним, в феврале СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).