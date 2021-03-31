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"Роснефть" срывает поставки дизтоплива в Украину перед посевной, – СМИ

Поставок в Украину дизельного топлива и сжиженного газа производства заводов "Роснефти" в апреле не будет.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка.

"Сначала Coral (Coral Energy – новый трейдер, через которого "Роснефть" планировала поставлять топливо в Украину, – ред.) говорил о переносе поставок на вторую половину апреля, а сегодня сообщил об отсутствии номинаций на апрель", – сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что также неизвестно, удастся ли возобновить поставки в мае.

"Говорят, такова позиция "Роснефти", ясности пока нет, не факт, что импорт возобновится в мае", – добавил источник издания.

Согласно прогнозу группы "А-95", отсутствие поставок "Роснефти", которые занимали 22% рынка дизтоплива и сжиженного газа, вызовет серьезную напряженность, а трейдерам нужно будет искать альтернативные источники поставок в период повышенного спроса из-за посевной.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" продолжит поставки топлива в Украину через нового контрагента – зарегистрированную в Швейцарии компанию Coral Energy, которая заменит в цепочке поставок также швейцарскую Proton Energy Нисана Моисеева. В 2020 году трейдер Proton Energy отправил в Украину 1,74 млн тонн дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. тонн (22,3%) сжиженного газа.

Перед этим компании Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука – объявили о приостановке поставок топлива из России после обысков СБУ на АЗС сети Glusko.

Напомним, в феврале СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Автор: 

Джерело:  enkorr
посівна (87) дизпаливо (1283) Роснафта (272)


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Топ коментарі
+22
Треба бути повним дебілом, щоб очікувати від москальні виконання будь яких домовленностей. Сама наявність таких домовленостів є зрада України. І Зелений уряд разом зі своїми очільниками обовьязково сядуть на лаву підсудних.
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31.03.2021 14:22
+17
Зависить в чём-то от России - это гиблое дело.
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31.03.2021 14:48
+17
Та даже продавать им - гиблое дело. Припоминаются сразу все эти мясные войны, молочные, шоколадные войны. Как они тормозили наши товары у себя на границе.

А покупать - вдвойне гиблое дело.

А покупать соляру для посевной... это я не знаю, кем надо быть.
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31.03.2021 14:51
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Ну ладно, Порошенко в прошлом , у клоунов не хватило времени и желания отказатся от поставок? или эти годы было что-то в виде гуманитарной помощи? наверное, "почти бесплатно" Зеленский и дальше собирается кормить убийц граждан Украины.
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31.03.2021 14:10 Відповісти
чого в прошлом??? Невже - фсё???
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31.03.2021 22:58 Відповісти
Треба бути повним дебілом, щоб очікувати від москальні виконання будь яких домовленностей. Сама наявність таких домовленостів є зрада України. І Зелений уряд разом зі своїми очільниками обовьязково сядуть на лаву підсудних.
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31.03.2021 14:22 Відповісти
Так об этом https://biz.censor.net/user/484059 и написал.
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31.03.2021 14:48 Відповісти
а для вас рассея кто?
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31.03.2021 15:04 Відповісти
Прежде чем давать советы поинтересуйся ценами в ЕС.
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31.03.2021 16:27 Відповісти
В Румунії вже на одному рівні.
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31.03.2021 17:29 Відповісти
Рашка не для нас агресор. Вона визнана агресором усім цивілізованим світом.
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31.03.2021 17:08 Відповісти
Да не боись ты так, репоед обосранный, купим. Ты, быдло лапотное, чо приперлось на наш сайт? Тут, *******, убогим не подают, а все *******, такие как ты, говноед, собираются на русвесна.сру Пошел к своим, лапоть козломордый.
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31.03.2021 17:10 Відповісти
Чуму тут псами кацапськими засмерділо?
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31.03.2021 19:04 Відповісти
ето победа
скоро и електричество виключат с белорусии
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31.03.2021 14:29 Відповісти
Зависить в чём-то от России - это гиблое дело.
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31.03.2021 14:48 Відповісти
Та даже продавать им - гиблое дело. Припоминаются сразу все эти мясные войны, молочные, шоколадные войны. Как они тормозили наши товары у себя на границе.

А покупать - вдвойне гиблое дело.

А покупать соляру для посевной... это я не знаю, кем надо быть.
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31.03.2021 14:51 Відповісти
Хааа. А вы думаете что нас в ЕС ждут?.... хехехе даже и не думайте .... Жабоеды первые поедут брать Бастилию в 100раз.... Только рашка и покупала всю нашу хавку которая там шла на ура.... Выпивали все что горит и закусывали всем что хрустит.... ну а за это мы жопу газом грели зимой и бензин катали.... В Европе все скромно - не жируют .... Европейцы от обжираловк в украинских кабаках просто офигевают....
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31.03.2021 23:22 Відповісти
********* покупал наш хавчик только потому что он дешевый. Им по фиг чем кормить свое быдло - 71% продуктов питания они импортируют. Повысим цены - перестанут покупать. А чтоб повысить цены и нормально продавать на мировом рынке необходимо модернизировать производство продуктов, упаковку, хранение, улучшить логистику. Так что кацапы жрали наше говно и будут жрать пока мы им его продаем дешево. Что не ясно?
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01.04.2021 03:29 Відповісти
Ну как дети.... где вас набирают.... Почитай хотябы последнюю сводку новостей по данной теме... Мне интересно каким образом можно зайти на ЕС рынок где фактически все определено , отрегулировано на государственном уровне... Пару дней назад решил Макарон подписать какие-то бумажки в стиле «свобода равенство и братство» Так местные кооперативы производителей с.-х. Продукции сели на трактора и поехали в Париж..Давай зайди на французкий рынок... хочу посмотреть ....
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01.04.2021 09:45 Відповісти
Может я кого-нибудь удивлю, но подавляющее большинство наших удобрений родом из рашки. По крайней мере пару лет назад так было.
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01.04.2021 12:09 Відповісти
Во-первых, мстят за Медведчука и опускают репутацию Зеленского и его правительства.
Во-вторых, если правда, что русские на середину - конец весны планируют обострение на фронте, то дефицит дизтоплива - это большая проблема для бронетанковых соединений украинской армии (и вообще, для транспортного обеспечения Вооружённых Сил) . . .
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31.03.2021 14:54 Відповісти
Правильно делает ибо некуй с кацапами иметь дело .
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31.03.2021 14:56 Відповісти
Этого стоило ожидать. А подумать на перед и законтрактить у других производителей умишка не хватило? Или зе-дебилы только в шашки играют? Думать на два шага вперед для них непосильный труд?
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31.03.2021 16:24 Відповісти
Так у нас же семь лет война. Логично что они это делают.. а что вы ожидали от врага, агрессора, оккупанта.. Странный подход.
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31.03.2021 16:30 Відповісти
Еммм... Ви серйозно? Роснєфть?
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31.03.2021 16:36 Відповісти
Как грыцца, на кацапа надейся, а сам не плошай.
А.П.Яценюк решил во время боевых действий проблему с газом, а эти дела с солярой и сжиженным газом для профи вообще никакой проблемы не представляет, на мировом рынке такого товара полно.
Правда, какие профи из зебанутых все увидели на примере Степенова, который на ворованные с вакцинного бабла денежки купил пальтишко за 650 тыщ гривень.
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31.03.2021 16:54 Відповісти
Наверное, за это А.П. Яценюка в Раде за яйца с трибуны стащили? Так сказать отблагодарили. Недавно у Шустера вышеупомянутый Яценюк очень намекнул кто помешал отобрать газовую трубу у мертветчука.
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31.03.2021 21:49 Відповісти
як ви вже настогидли, одноклітинні зелені інфузорії. Добре, що подібні тобі відмовляються вакцинуватися. Може вас, кретинів, поменшає.
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31.03.2021 23:04 Відповісти
Что соя, бомбануло? Ответь, за что Яценюка с трибуны за яйца стащили? И по тому, как пецины министры сорвали Яценюка кворум по трубе мертветчука.
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01.04.2021 08:11 Відповісти
Пида#асы,когда будете покупать и перерабатывать НЕФТЬ и включите ЧЕТЫРЕ стоящих НПЗ? Надо быть дебиторами что бы покупать продукты В ТРИ ДОРОГА,которые можно и НУЖНО производить в Украине!
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31.03.2021 17:00 Відповісти
Эти НПЗ контролируются РФ. Которая их не запустит никогда. Нужно об этом забыть. Как и о поставках газа и нефтепродуктов с той стороны. Единственный выход - национализация.
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31.03.2021 19:50 Відповісти
Це повна нісенітниця ! Надвірнянський НПЗ і Дрогобицький НПЗ повністю вбиті Коломойським . Його злодії , контролюють ці заводи , яких уже ніхто і ніколи не підніме . Ці заводи мертві як мінімум вже років 15 .
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31.03.2021 20:31 Відповісти
Лисичанском,например,крупнейшем в Украине и производившим и евро 5 с моощностью больше потребности Украины. Или Одесским( требующем модернизации) но с нулевой логистикой,Никоаевским таким же. Кременчугский работает одной ниткой ( из трех) и той на 50%. Дурость покупать светлые нефтепродукты,а не нефть. Что касается собственности то ЛЮБУЮ собственность в Украине можно национализировать,еще и с выплатой ущерба ибо НАРУШЕНЫ приватизационные обязательства( нет не нарушавших). При прихватизации Лисичанского НПЗ,например,( за ОДНУ гривню) основное условие поставка сырья. Оно выполняется? НЕТ. Что мешает ФГИ отобрать завод,посчитать убыток,нанесенный государству простоем завода? Только ПРОДАЖНИЕ чиновники,коррумпированные Рашей. В Украине это беда. Пока чинуш(людейй) не заставят обьяснить откуда "ЦЕ" ( а их не заставят потому что "ВСЕ заставлятили "такие)до тех пор мы будем нищие,а нам будут заказывать музыку( в том числе и похоронную) под которую мы танцуем. Легче и намного дешевле купить каких то гарулей( обязательно в вышиванках) и под патриотические лозунги они "тихой сапой" будут уничтожать выполнение ЛЮБЫХ законов,норм,правил,наконец даже справедливых судебных решений. И в покупке нефти ТАКЖЕ. Крупные нефтетрейдеры НЕ заинтересованы в запуске. И таскать рашисткое и беларуское им очень выгодно( таможни то НЕТ) НАВАР МИНИМУМ 100℅( ну на эти "два процента" плюс нелегально работающие заправки и живут наши бедняки) Вот ПОЭТОМУ у нас НЕ работают НПЗ,уважаемый.
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01.04.2021 07:16 Відповісти
Сволочи - это торговля на крови. Подонки.
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31.03.2021 17:45 Відповісти
Надо было Украине самой ДАВНО отказаться от российской нефти
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31.03.2021 18:23 Відповісти
Тем более,что свиноруская нефть-полное гавно.
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31.03.2021 19:19 Відповісти
Идёт восьмой год войны с засрашкой. А дизтоплива взять в мире больше неоткуда. Тьфу,блеать.
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31.03.2021 19:18 Відповісти
Есть где взять. Только свистни. Но дороже. ДТ из РФ дешевле. Было по крайней мере. Скоро все поменяется.
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31.03.2021 19:52 Відповісти
последний работающий кременчугский завод откровенно банкротит беня, здрасте зеленые навыбирали кучерявых бабушек, 4 завода стоит! ну дебилы же! нефть у азеров можно брать, да и танкерами через океан тоже....только *** у нас переработка не выгодна!!!везде выгодна, у нас нет!
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31.03.2021 19:27 Відповісти
Я выше писал, эти НПЗ стоят потому, что контролируются РФ.
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31.03.2021 19:53 Відповісти
Ще раз говорю . Це зовсім не так . Сам я родом з Дрогобича . Батьки все життя на НПЗ відпрацювали .
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31.03.2021 20:33 Відповісти
Какая разница. Стоят? Стоят. На то и власти выбираем чтобы они проболемы разруливали, а не по течению плыли. А у нас власти - импотенты. А импотенты потому, что предатели
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01.04.2021 08:21 Відповісти
Да всё можно. И заводы и лнг терминал и трубопроводы и рынок газа и тди сжиженый газ из США..... Хех... Просто очевидно не нужно
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01.04.2021 08:23 Відповісти
А цель обычная - подорвать экономику Украины
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31.03.2021 20:37 Відповісти
Ну дык война же. Вот и воюют. А наши мозговые ампутанты (власти и население) всё мир у них в глазах ищут
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01.04.2021 08:18 Відповісти
Це елемент гібридної війни.Москалі у всій своїй красоті.
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31.03.2021 20:49 Відповісти
Покупать топливо у агрессора... Даааа... полный постмодерн.
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01.04.2021 08:17 Відповісти
кацапы единственные поставщики дизтоплива ?
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31.03.2021 21:26 Відповісти
Сообщение Совинфорбюро: "В марте 1945 года фашистская Германия срывает поставки дизтоплива в СССР"...А что вы ждали от страны (Раши), напавшей на Украину?
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31.03.2021 21:44 Відповісти
Скорее всего не перед посевной, а перед возобновлением войны.
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31.03.2021 22:03 Відповісти
так и есть!
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01.04.2021 02:53 Відповісти
"США обеспокоены стягиванием российских сил к границе с Украиной" ага, посевная.... ещё одна зеленая слушая министра решила "сваливать". надеюсь харант не в дрын унюханый и понимает всю серьезность ситуации
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31.03.2021 22:09 Відповісти
Зря надеетесь!
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31.03.2021 23:36 Відповісти
Задерживает поставки не перед посевной, а перед нападением. Очень глупо покупать дизтопливо для танков у врага.
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31.03.2021 23:11 Відповісти
100% перед возобновлением боевых действий.
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01.04.2021 02:53 Відповісти
Молодцы *********!...Хоть они могут принимать волевые решения!.. Не то что наши за 7лет войны, не смогли даже отказаться от поставок горючего и электроэнергии с рашистского гондураса!!...
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01.04.2021 00:04 Відповісти
Це дуже добре . Люді усталі ат бізнеса на краві і фінансування вайни .
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01.04.2021 00:08 Відповісти
Нет бензина, нет работы, нет хлеба - НЕТ ПРОБЛЕМ))) НЕТ ПРАБЛЕМ - это карашооооо))
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01.04.2021 08:15 Відповісти
Вернуть народу Кременчужский и Лисичанский и на откритом аукционе продать Саудовской Аравии мали Катару или Оману или Кувейту и т.п. и проблеми закончаться, и самое главное вигоніть с російськими паспортами всіх с державних органів
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01.04.2021 07:18 Відповісти
гуманоиды , вы что не понимаете , что это очередной рузький шантаж ... нельзя откладывать закупок НИ НА ОДИН ДЕНЬ иначе останемся БЕЗ ХЛЕБА !!!!!
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01.04.2021 07:38 Відповісти
Так страна-агрессор или торговый партнёр?
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01.04.2021 07:39 Відповісти
шел 7й год войны, а товарооборот все не сокращается... как можно зависит на четверть рынка от москалей? трейдеры вообще дебилы ? и куда смотрит СНБО?
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01.04.2021 09:21 Відповісти
Чому ми досі купуємо у кацапів нафтопродукти???
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01.04.2021 09:55 Відповісти
Ну негде больше в мире купить солярку, токо в стране-бензоколонке...
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01.04.2021 10:40 Відповісти
Бугагашенька. А як ***** рохкала про остаточний прощавай. З кловунами і так усе ясно. Одне в кловунах хоть втішає, що вони такі ж мразі, як і *****, но хоч з ранку до ночі про перемогу не рохкають.
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01.04.2021 11:46 Відповісти
ЛЮБАЯ торговля с Расией будет использована как оружие в нужный ей момент
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01.04.2021 12:47 Відповісти
Что то меня ето не удивляет
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01.04.2021 13:00 Відповісти
Підарнєфть, звичайно може пережити якийсь час непоставку Україні свого лайнопродукта, кацапи все компенсують, але чи потім купуватимуть і, що зто кацапня зароблятиме, копійки. Ну як завди, всруться, а потім самі ж будуть жерти.
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01.04.2021 23:16 Відповісти

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