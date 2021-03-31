Фонд госимущества снизил стартовую цену Ирпенского исправительного центра в 2 раза

Ирпенский исправительный центр вновь постараются продать на онлайн-аукционе.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества, аукцион по приватизации исправительного центра состоится 16 апреля.

Стартовая цена объекта составляет 110,1 млн грн.

Ирпенский исправительный центр расположен в Коцюбинском Киевской области. Объект представляет собой комплекс зданий и сооружений общей площадью 28,1 тыс. кв. м. Общая площадь участков – 8,3 га.

К объекту нему подведены коммуникации: водоотвод и водоснабжение, электричество и тому подобное.

Напомним, впервые Ирпенский исправительный центр был выставлен на аукцион 16 марта. Однако тогда его не удалось продать из-за нехватки участников. Как отметил министр юстиции Денис Малюська, потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую, поэтому не подали заявки. Тогда стартовая цена составляла 220,2 млн грн.

Как сообщалось, ранее Министерство юстиции анонсировало продажу 35 исправительных учреждений в рамках "Большой приватизации тюрем".