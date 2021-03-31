Нацбанк разрешил небанковским учреждениям подавать документы в электронной форме
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил временные лицензионные условия для небанковских финансовых учреждений и лизингодателей, которым разрешил небанковским финкомпаниям подавать документы на получение лицензии в электронной форме.
Временные лицензионные условия утверждены постановлением НБУ №27 от 30 марта и вступают в силу с 31 марта, передает пресс-служба регулятора.
Нацбанк отмечает, что документ фактически не меняет подходы к лицензированию небанковских учреждений, которые были введены предыдущим регулятором – Нацкомфинуслуг, однако вносят ряд уточнений:
заявители получат право подавать документы в регулятора не только в бумажном виде, но и в электронной форме;
определен порядок отзыва (аннулирования) лицензии по собственному желанию учреждения;
отменено требование подавать финансовую отчетность для получения лицензии лицам, которые намерены осуществлять деятельность лизингодателя;
предусмотрено требование для небанковских финучреждений подавать ежегодный аудиторский отчет по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности.
НБУ отметчает, что лицензии, выданные Нацкомфинуслуг, продолжают действовать и после вступления в силу этого документа.
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