Нацбанк разрешил небанковским учреждениям подавать документы в электронной форме

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил временные лицензионные условия для небанковских финансовых учреждений и лизингодателей, которым разрешил небанковским финкомпаниям подавать документы на получение лицензии в электронной форме.

Временные лицензионные условия утверждены постановлением НБУ №27 от 30 марта и вступают в силу с 31 марта, передает пресс-служба регулятора.

Нацбанк отмечает, что документ фактически не меняет подходы к лицензированию небанковских учреждений, которые были введены предыдущим регулятором – Нацкомфинуслуг, однако вносят ряд уточнений:

заявители получат право подавать документы в регулятора не только в бумажном виде, но и в электронной форме;

определен порядок отзыва (аннулирования) лицензии по собственному желанию учреждения;

отменено требование подавать финансовую отчетность для получения лицензии лицам, которые намерены осуществлять деятельность лизингодателя;

предусмотрено требование для небанковских финучреждений подавать ежегодный аудиторский отчет по результатам обязательного аудита годовой финансовой отчетности.

НБУ отметчает, что лицензии, выданные Нацкомфинуслуг, продолжают действовать и после вступления в силу этого документа.