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Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Правительство приняло проект постановления "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере туризма".

Соответствующее решение было принято во время заседания 31 марта, сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в Facebook.

Действие соглашения было остановлено согласно статьи 18 закона "О международных договорах Украины", которая предусматривает такую возможность в случае, если выполнение договора может навредить национальным интересам Украины.

Соглашение о сотрудничестве Украины и РФ в сфере туризма было подписано 16 июля 1999 года.

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Джерело:  Facebook
Кабмін (7759) росія (14240) туризм (789)


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