Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма
Правительство приняло проект постановления "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере туризма".
Соответствующее решение было принято во время заседания 31 марта, сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в Facebook.
Действие соглашения было остановлено согласно статьи 18 закона "О международных договорах Украины", которая предусматривает такую возможность в случае, если выполнение договора может навредить национальным интересам Украины.
Соглашение о сотрудничестве Украины и РФ в сфере туризма было подписано 16 июля 1999 года.
Джерело: Facebook
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