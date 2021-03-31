Кабмин прекратил действие соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере туризма

Правительство приняло проект постановления "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере туризма".

Соответствующее решение было принято во время заседания 31 марта, сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в Facebook.

Действие соглашения было остановлено согласно статьи 18 закона "О международных договорах Украины", которая предусматривает такую возможность в случае, если выполнение договора может навредить национальным интересам Украины.

Соглашение о сотрудничестве Украины и РФ в сфере туризма было подписано 16 июля 1999 года.