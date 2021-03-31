Минфин готовит изменения в программу льготных кредитов для бизнеса, – Марченко

Министерство финансов планирует пересмотреть условия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Liga.net, комментируя целесообразность выделения кредитов по программе на пополнение оборотных средств под 3% годовых для аграриев на фоне взлетевших мировых цен на продовольствие.

"По моему мнению, антикризисная версия 5-7-9 проходит обычный путь любого временного инструмента. Теперь происходит его некоторое искривление. То, о чем вы говорите, в общем ставит перед Минфином вопрос целесообразности такого инструмента, ведь его цель – предоставить малому-среднему бизнесу подушку ликвидности. Поэтому программе снова необходимо переформатирование", – сказал министр.

В то же время Марченко считает неправильным ограничивать выдачу льготных кредитов предприятиям отдельных секторов экономики.

"Мы не можем установить ограничения, чтобы кредиты не выдавались определенной области, это неправильно, к тому же многие аграрии в прошлом году пострадали от засухи, их также важно поддерживать. На мой взгляд, необходимо собрать информацию и усовершенствовать требования к участникам. Думаю, в ближайшее время мы будем к этому готовы", – сказал глава Минфина.

Он напомнил, что изначально целью программы льготных кредитов была поддержка инвестиционных проектов бизнеса.

"Рефинансирование старых долгов и "оборотка" должны дать возможность компаниям перевести дыхание на время кризиса. Думаю, сейчас стоит возвращаться к приоритетным задачам: развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест", – подчеркнул Марченко.

Как сообщалось, по данным Минфина , в последнее время объемы выданных банками льготных кредитов достигают 1,9 млрд грн за неделю, большинство из них предоставляется на пополнение оборотных средств.

В целом момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 11 706 кредитов на общую сумму в 29 млрд грн. Из них 13,9 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных кредитов, 4,5 млрд грн предприниматели получили на инвестиции, еще 10,5 млрд в виде антикризисных кредитов для пополнения оборотных средств.