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Хмельницкую область могут перевести в "красную" карантинную зону, – Степанов

Хмельницкую область могут перевести в

Хмельницкая область вскоре может очутиться в "красной" зоне эпидопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно областей, которые пока не пребывают в "красном" уровне эпидопасности: самая напряженная ситуация в Хмельницкой области, которая в ближайшем времени может оказаться в "красной" зоне", - сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время 11 регионов Украины находятся в "красном" уровне эпидопасности, из них в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях наблюдается улучшение ситуации. Например, загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской области - 43%, а динамика уровня госпитализаций составляет почти -16%.

"В то же время в целом по стране из 76 684 коек занято 45 750. Наиболее напряженная ситуация в Киеве, где загрузка коек с кислородом составляет 85,8%. Также достаточно напряженная ситуация в Житомирской, Одесской, Киевской областях", - добавил Степанов.

Министр прогнозирует рост количества больных и, как следствие, количества госпитализаций в течение одной-двух недель.

Напомним, сейчас в "красном" уровне эпидопасности расположены Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Львовская, Черниговская и Черновицкая области.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
карантин (2077) МОЗ (1444) Хмельниччина (141) коронавірус (3210)


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