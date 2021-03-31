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Новини
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Кабмин запретил оборудовать места для парковки на тротуарах

Кабмин запретил оборудовать места для парковки на тротуарах

Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, внес изменения в действующие Правила парковки транспортных средств, запретив субъектами хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Принятым решением также предоставлены полномочия органам местного самоуправления устанавливать дополнительные требования к оборудованию площадок для парковки и определять способы и порядок оплаты стоимости услуг при внедрении автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке.

Местные власти также смогут назначать должностных лиц исполнительного комитета инспекторами по парковке, которые будут контролировать выполнение указанных правил.

Кроме того, принятым решением вводится возможность платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания.

Также предлагается изменить требование относительно ширины улицы для размещения площадок для парковки, уменьшив ее с 7,5 до 6 метров.

Принятым решением также вводится ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

"Принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты. Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах", – прокомментировали решение в пресс-службе Минрегиона.

Автор: 

авто (4136) Кабмін (7759) паркування (160) Мінрегіонрозвитку (637)


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Нарешті.
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31.03.2021 20:26 Відповісти
А в пдд есть?)
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31.03.2021 20:32 Відповісти
А на газонах можна?
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31.03.2021 21:26 Відповісти
Задовбала міська влада у Харкові - круглий рік бруд на асфальті бо коло домів (багатоповерхівок) немає асфальтових парковок і власники авто паркують прямо на землі під деревами і на газонах свої автівки. По сухому ще нормально, а от весною чи осінню автівки стоять у брудному місиві як в колгоспі і все це попадає на дорогу і до домів
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31.03.2021 23:34 Відповісти
Кто там теперь из живых наместников Кернеса рулить будет ? Гайсинский врядли, молод еще ... короче подождите как выберут, и сразу к нему.
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01.04.2021 04:10 Відповісти
При чому тут це молоде бидло - ця проблема в Харкові, та і в інших містах України вже давно, людям наплювати що вони в бруді живуть, а владі і подавно...
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02.04.2021 13:51 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В Украине больше нет никаких проблем кроме парковки на тротуарах.
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01.04.2021 07:30 Відповісти
Заборонити може любий дебіл, а от вирішити проблему, щоби і пішоходам не заважати і машину було де припаркувати... для цього треба мізки мати...
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01.04.2021 09:57 Відповісти

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