Кабмин запретил оборудовать места для парковки на тротуарах

Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, внес изменения в действующие Правила парковки транспортных средств, запретив субъектами хозяйствования оборудовать места для парковки на тротуарах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Принятым решением также предоставлены полномочия органам местного самоуправления устанавливать дополнительные требования к оборудованию площадок для парковки и определять способы и порядок оплаты стоимости услуг при внедрении автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке.

Местные власти также смогут назначать должностных лиц исполнительного комитета инспекторами по парковке, которые будут контролировать выполнение указанных правил.

Кроме того, принятым решением вводится возможность платить за парковку в платежных терминалах, банковских автоматах, комплексах самообслуживания.

Также предлагается изменить требование относительно ширины улицы для размещения площадок для парковки, уменьшив ее с 7,5 до 6 метров.

Принятым решением также вводится ответственность за доступ к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

"Принятие постановления будет способствовать улучшению качества предоставления услуг по парковке, увеличению поступлений средств в местные бюджеты, использованию площадок для парковки с максимальной эффективностью за счет рациональной организации и введения новых инновационных технологий оплаты услуг и контроля за осуществлением оплаты. Также органы местного самоуправления получат действенные рычаги для решения транспортных проблем в населенных пунктах", – прокомментировали решение в пресс-службе Минрегиона.