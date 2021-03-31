Виртуальные мобильные номера для жителей оккупированных территорий запустят летом, – МинВОТ
Услуга "виртуальный номер" для граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма (ВОТ) станет доступной до июля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по итогам совещания о запуске услуги.
"Доступное и удобное получение услуг и сервисов нашими гражданами с ВОТ является одним из приоритетов для нас в части цифровизации. Именно это, в частности, и предусматривает услуга "виртуальный номер", которую мы совместно с операторами планируем запустить уже к концу первого полугодия этого года. Одной из ее главных преимуществ является упрощение доступа к государственным сервисам с помощью номера телефона, в первую очередь в сфере административных, медицинских и банковских услуг", – пояснил замминистра по вопросам цифровизации Снавер Сейтхалилев.
В ходе совещания его участники также обсудили необходимость проведения коммуникационной кампании для украинцев на оккупированных территориях о запуске такой услуги.
Отмечается, что виртуальный номер – это услуга мобильных операторов, с помощью которой можно пользоваться украинским номером телефона без наличия физической SIM-карты с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi с использованием приложения. Такая услуга позволит жителям оккупированных территорий осуществлять и принимать звонки, отправлять и получать смс-сообщения.
Как сообщалось, в феврале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.
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