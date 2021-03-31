Суд закрыл дело о банкротстве государственного "Черкассыоблэнерго"

Хозяйственный суд Черкасской области 30 марта закрыл производство по делу о банкротстве ПАО "Черкассыоблэнерго".

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом суд удовлетворил ходатайство самого "Черкассыоблэнерго" от 29 января.

Хозсуд закрыл дело, сославшись на норму закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", согласно которой производство по делам о банкротстве государственных предприятий, в отношении которых принято решение о приватизации, подлежит прекращению.

В компании напомнили, что инициатором банкротства ПАО "Черкассыоблэнерго" еще в 2004 году выступило ООО "Агентство регионального развития топливно-энергетического комплекса "А/РТЭК".

ПАО "Черкассыоблэнерго" (ЧкОЭ) – публичное акционерное общество со штаб-квартирой в Черкассах, которое специализируется на распределении электроэнергии потребителям Черкасской области. Фонд госимущетсва управляет 46% акций, а еще 25% в управлении ЗАО "Украинская энергосберегающая сервисная Компания" ("УкрЭСКО").

Как сообщалось, по результатам 2020 года чистая прибыль компании составила 12,5 млн грн, что на 15% больше, чем в 2019 году. Чистый доход предприятия в 2020 году увеличился на 33% – до 1,7 млрд грн.

При этом Фонд госимущества объявил о проведении 31 марта внеочередного собрания акционеров ПАО "Черкассыоблэнерго", в ходе которого ФГИ инициирует избрание с 1 апреля Вячеслава Горобца новым главой компании вместо действующего председателя правления ПАО Олега Самчука.