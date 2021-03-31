Кабмин ужесточил требования к безопасности детских игрушек

Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, внес изменения в Технический регламент безопасности игрушек, ужесточив соответствующие требования.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, изменения предусматривают снижение предельных значений особо токсичных химических веществ в составе и материалах игрушек, а также ограничение предельных значений нового химического вещества, содержащегося в игрушках и опасного для здоровья детей.

Как пояснил представитель Кабмина, целью документа является установление конкретных предельных значений для химикатов, которые используются в определенных игрушках, в частности формальдегида.

Кроме того, учитывая научные данные и рекомендации Экспертной группы по безопасности игрушек ЕС и ее подгруппы "Химические вещества", возникла необходимость снизить текущие предельные нормы содержания в игрушках алюминия и хрома.

Также, во избежание аллергического контактного дерматита у детей, возникла необходимость установить предельные нормы для формальдегида в различных материалах для игрушек.