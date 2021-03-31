БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
326 0

Кабмин утвердил международные организации для закупок лекарств (обновлено)

Кабмин утвердил международные организации для закупок лекарств (обновлено)

Правительство утвердило перечень специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки лексредств и медизделий в 2021 году.

Согласно тексту документа, как передает Интерфакс-Украина, британское закупочное агентство Crown Agents будет проводить закупки:

  • тестов, расходников для диагностики туберкулеза;
  • иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики населения и изделий для обеспечения контроля иммунобиологических препаратов и медизделий;
  • медикаментов для детей, больных нанизмом разного происхождения;
  • медизделий для граждан, страдающих буллезным эпидермолизом;
  • медикаментов для больных в до- и послеоперационный период трансплантации;
  • расходников для определения уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина;
  • лексредств для детей с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, гиперкинетическими расстройствами и эпилепсией;
  • эндопротезы и наборы для имплантации.

Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) будет проводить закупки:

  • медикаментов для граждан, больных вирусными гепатитами В и С;
  • тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, сопровождения антиретровирусной терапии и мониторинга течения ВИЧ-инфекции у больных, определения резистентности вируса, проведение референс-исследований;
  • лексредств и медизделий для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Как сообщалось, в январе Кабмин также передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents. 

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7759) ліки (579) закупівлі (2617)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 