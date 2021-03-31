Кабмин утвердил международные организации для закупок лекарств (обновлено)

Правительство утвердило перечень специализированных организаций, которые будут осуществлять закупки лексредств и медизделий в 2021 году.

Согласно тексту документа, как передает Интерфакс-Украина, британское закупочное агентство Crown Agents будет проводить закупки:

тестов, расходников для диагностики туберкулеза;

иммунобиологических препаратов для иммунопрофилактики населения и изделий для обеспечения контроля иммунобиологических препаратов и медизделий;

медикаментов для детей, больных нанизмом разного происхождения;

медизделий для граждан, страдающих буллезным эпидермолизом;

медикаментов для больных в до- и послеоперационный период трансплантации;

расходников для определения уровня глюкозы в крови, гликированного гемоглобина;

лексредств для детей с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма, с шизофренией, аффективными расстройствами, гиперкинетическими расстройствами и эпилепсией;

эндопротезы и наборы для имплантации.

Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) будет проводить закупки:

медикаментов для граждан, больных вирусными гепатитами В и С;

тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, сопровождения антиретровирусной терапии и мониторинга течения ВИЧ-инфекции у больных, определения резистентности вируса, проведение референс-исследований;

лексредств и медизделий для обеспечения развития донорства крови и ее компонентов.

Как сообщалось, в январе Кабмин также передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents.