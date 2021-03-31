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Кабмин утвердил лицензионные условия для организации азартных игр

Кабмин утвердил лицензионные условия для организации азартных игр

Кабинет министров утвердил лицензионные условия по организации и проведению игр, установив исчерпывающий перечень документов, которые подаются к заявлению о получении лицензии.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 31 марта, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сопроводительным документам к проекту постановления Кабмина, в указанный перечень входят: засвидетельствованные копии учредительных документов заявителя, информация в свободной форме о том, что заявитель и связанные с ним лица не относятся к тем, чья деятельность запрещена в Украине, информация о том, что руководители и главный бухгалтер имеют безупречную деловую репутацию, информацию о структуре собственности и ряд других документов

"Прозрачный и урегулированный порядок получения лицензии по предоставлению услуг в организации и проведению азартных игр откроет для ІТ-сферы возможность легального сотрудничества и предоставит доступ всем желающим к честному ведению бизнеса в сфере азартных игр", – прокомментировал решение правительства министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7759) ліцензія (754) азартні ігри (184)


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У цифровых лидеров есть несколько обязательных черт, и неудивительно, что одна из них - мыслить за пределами отрасли. Процесс цифровой трансформации не может быть просто ответом на то, что конкуренты делают то же самое. Суть внедрения цифровых практик - это инновации, которые могут быть достигнуты только с помощью подхода, выходящего за рамки какой-либо конкретной отрасли или сектора. Теперь Александр Дубинский, автор законопроекта о легализации азартных игр https://ratingcazino.ru/casino-na-dengi список № 2285-3, заместитель председателя комитета по финансам, налогообложению и таможенной политике Верховной Рады Украины.
Им нужно открывать глаза для вдохновения отовсюду и быть готовыми к новаторским действиям, которых их отрасль, возможно, никогда раньше не видела.
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08.04.2021 13:58 Відповісти

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