Беларусь стала крупнейшим должником России
Беларусь возглавила список стран, которые имеют прямой денежный долг перед Россией.
Согласно данным Всемирного Банка, по состоянию на 2019 год Минск был должен России $8,1 млрд, передает РБК.
На втором месте среди должников РФ – Бангладеш ($2,42 млрд), на третьем – Венесуэла ($1,84 млрд).
По данным Всемирного Банка, прямой долг Украины перед РФ составлял $606 млн грн. Таким образом, ВБ не учитывает долг по еврооблигациям на $3 млрд, которые Украина продала в декабре 2013 года и которые сейчас являются предметом спора между Украиной и Россией в британских судах.
В целом около 30 стран должны России почти $23 млрд по односторонним займам.
Как сообщалось, Минфин Беларуси ведет переговоры с Россией о новых кредитах, поскольку страна испытывает сложности с возможностью выхода на международные рынки капитала на фоне репрессий режима захватившего власть президента Александра Лукашенко. Для подавления протестовЛукашенко также использовал неофициальную помощь РФ.
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