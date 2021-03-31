Кабмин сменил состав Совета по господдержке кино

Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, утвердил обновленный состав Совета по государственной поддержке кинематографии.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

"Только что на Кабмине утвердили обновленный состав Совета по государственной поддержке кинематографии. В него вошли: креативный продюсер, телеведущий и актер Юрий Горбунов, кино- и телевизионный продюсер Артем Колюбаев, режиссер-постановщик Анатолий Матешко, продюсер Александр Недбаев, исполнительный продюсер Марианна Новикова, продюсер и киновед Полина Томачова, актер и режиссер Алексей Тритенко, руководитель адвокатского объединение "АРОУ" Николай Чиханцов и продюсер Виктор Ярыш", - написал Ткаченко.

Он также напомнил, что члены Совета назначаются сроком на два года, а полномочия предыдущего состава подошли к концу 6 марта 2021 года.

Напомним, Кабинет министров утвердил положение о создании Совета по государственной поддержке кинематографии в марте 2018 года. Этот орган отвечает за распределение средств госбюджета на поддержку отечественного кино. В 2021 году на эти цели предусмотрено 620 млн грн.