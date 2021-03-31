Пивзавод "Радомышль" сменил прибыль убытком на 400 миллионов

Входящее в группу компаний "Перша приватна броварня" ЧАО "Пиво-безалкогольный комбинат "Радомышль" в 2020 году получило 409,87 млн грн чистого убытка против 127,1 млн грн чистой прибыли в 2019 году.

Об этом свидетельствует сообщение компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о собрании акционеров 30 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, активы предприятия за год незначительно возросли – до 2,98 млрд грн, а непокрытый убыток – на четверть, до 1,99 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность комбината по итогам года сократилась на 6,5% – до 1,79 млрд грн, долгосрочные обязательства на 7,3% – до 1,3 млрд грн, текущие обязательства увеличились на 6,8% – до 2,66 млрд грн.

Напомним, ООО "Перша приватна броварня" создано в 2004 году. Осуществляет управление двумя пивзаводами – во Львове и Радомышле суммарной мощностью 2,4 млн гектолитров пива в год.

Согласно информации на сайте ППБ, крупнейшим акционером компании и ее СЕО является украинец Андрей Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР. Остальные акции распределены между концерном Oettinger и управляющими партнерами группы OASIS.

Портфель брендов компании включает в себя пивные марки "Авторское", StareMisto, "Жигули Барное", Oettinger, CervenaSelka, Bavaria, "Галицкая корона" и другие, а также две марки кваса "Львовский" и "Древлянский".