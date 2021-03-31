"Метинвест" повысит зарплаты сотрудникам с 1 мая

С 1 мая 2021 года "Метинвест" повысит заработную плату производственному персоналу ряда предприятий группы по итогам работы в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба компании, в течение апреля будет применен дифференцированный подход к пересмотру заработных плат, после чего определят размер повышения для различных категорий работников.

"Метинвест" высоко ценит вклад своих сотрудников и намерен и дальше оставаться лидером по уровню производительности и мотивации персонала. Группа отслеживает уровень инфляции и оттока кадров, поэтому решение о пересмотре зарплат будет выверенным", – сказано в сообщении.

"Метинвест" планирует сфокусироваться на том, чтобы выровнять оклады рабочих, выполняющих одинаковые задачи в рамках одной профессии и квалификации. При этом повышение оклада пока не коснется административного и управленческого персонала управляющей компании.

"В вопросах управления вознаграждением "Метинвест" ориентируется на квалифицированный технологический и ремонтный персонал. Таким образом группа мотивирует сотрудников, которые вносят наибольший вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции. В то же время персонал вспомогательных профессий, а также сотрудники с низкой квалификацией получат более низкий пересмотр, что будет мотивировать их развиваться и приобретать новые знания и квалификацию", – уточнили в компании.

В апреле в "Метинвесте" завершается этап ежегодной оценки персонала по итогам работы в 2020 году. С 1 апреля будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты по итогам ежегодной оценки рабочих в размере от 5% до 25%.

В компании напомнили, что кроме повышения заработной платы, "Метинвест" сохраняет традиционно широкий набор инструментов, позволяющих увеличивать размер дохода путем участия сотрудников в программах операционных улучшений и представления предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства. Уже имеющиеся в группе инструменты мотивации дают возможность увеличить доходы сотрудников до 10% за счет роста фактической выработки и снижения внеплановых простоев оборудования.

В сообщении подчеркивается, что в течение многих лет сотрудники группы "Метинвест" являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины. Зарплаты в "Метинвесте" на 10-15% выше, чем у компаний-конкурентов.

"Именно привлечение и удержание в команде "Метинвеста" квалифицированных кадров позволяет компании удерживать высокие позиции на рынке стали. По состоянию на март 2021 года, средняя зарплата на украинских предприятиях "Метинвеста" составляет 20,4 тыс. грн. Это на 10% выше, чем в области, и на 65% выше средней заработной платы в Украине", – уточнили в компании.

При этом за последние два года заработная плата на украинских предприятиях группы выросла до 22%. В 2019 году это произошло за счет повышения окладов на 15%, а в 2020 году – за счет премирования сотрудников за достижение рекордных показателей с операционной эффективности. Группа полностью покрывала рост инфляции за этот период.

В то же время отток персонала в группе "Метинвест" в прошлом году снизился с 11% до 8,6%. Компания достигла самого низкого за последние 10 лет оттока персонала благодаря постоянному развитию систем адаптации, содержания, обучению и мотивации сотрудников.

Группе "Метинвест" в этом году исполняется 15 лет. В группе работает более 80 тыс. сотрудников. На протяжении всей своей истории "Метинвест" остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины: за 15 лет компания уплатила в бюджеты всех уровней около 165 млрд грн налогов.

"Метинвест" – стратегический инвестор в экономику Украины, который за 15 лет направил около $10 млрд на модернизацию предприятий. Градообразующие предприятия "Метинвеста" за это время инвестировали около 2,5 млрд грн в развитие Мариуполя, Кривого Рога, Авдеевки и Запорожья.