Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи на первые маршруты

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи билетов на первые четыре регулярных маршрута из Киева и Одессы.

Из аэропорта "Киев" (Жуляны) авиакомпания полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы в Ереван. Необходимые права на маршруты лоукостер уже получил в Госавиаслужбе Украины, передает avianews.com.

Рейсы Киев-Тбилиси стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю с увеличением до трех раз в неделю в июне. Авиабилеты продаются по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light. Он включает перевозку только 7 кг ручной клади.

Из Киева в Батуми Bees Airline полетит 9 июня с частотой четыре рейса в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.

Рейсы Киев-Ереван авиакомпания запланировала с 3 мая с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.

Из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 999 грн в одну сторону по тарифу Light.

Ранее руководство лоукостера заявило, что первые регулярные рейсы авиакомпании будут на Кавказ в страны, которые открыты для украинских туристов. На сегодня и Грузия, и Армения разрешают въезд туристам из Украины.

Bees Airline начал полеты с пассажирами в Украине 18 марта. Сейчас авиакомпания выполняет чартеры на двух самолетах Boeing 737-800 2010 года выпуска. Лоукостер уже подписал договоры на поставку еще двух аналогичных авиалайнеров. Третий борт прилетит в Украину в мае, четвертый - в июне.