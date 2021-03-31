БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
7 001 0

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи на первые маршруты

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи на первые маршруты

Новый украинский лоукостер Bees Airline открыл продажи билетов на первые четыре регулярных маршрута из Киева и Одессы.

Из аэропорта "Киев" (Жуляны) авиакомпания полетит в Тбилиси, Батуми и Ереван, а из Одессы в Ереван. Необходимые права на маршруты лоукостер уже получил в Госавиаслужбе Украины, передает avianews.com.

Рейсы Киев-Тбилиси стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю с увеличением до трех раз в неделю в июне. Авиабилеты продаются по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light. Он включает перевозку только 7 кг ручной клади.

Из Киева в Батуми Bees Airline полетит 9 июня с частотой четыре рейса в неделю. Авиабилеты доступны по цене от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.

Рейсы Киев-Ереван авиакомпания запланировала с 3 мая с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 980 грн в одну сторону по тарифу Light.

Из Одессы в Ереван Bees Airline откроет рейсы с 14 июня с частотой два раза в неделю. Авиабилеты стоят от 999 грн в одну сторону по тарифу Light.

Ранее руководство лоукостера заявило, что первые регулярные рейсы авиакомпании будут на Кавказ в страны, которые открыты для украинских туристов. На сегодня и Грузия, и Армения разрешают въезд туристам из Украины.

Bees Airline начал полеты с пассажирами в Украине 18 марта. Сейчас авиакомпания выполняет чартеры на двух самолетах Boeing 737-800 2010 года выпуска. Лоукостер уже подписал договоры на поставку еще двух аналогичных авиалайнеров. Третий борт прилетит в Украину в мае, четвертый - в июне.

Автор: 

Джерело:  avianews.com
авіасполучення (2497) лоукост (278) Bees Airline (22)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 