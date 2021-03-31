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Кабмин выделил 150 миллионов на создание учебных центров профтехобразования

Кабмин выделил 150 миллионов на создание учебных центров профтехобразования

Кабинет министров на заседании в среду, 31 марта, утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на сумму 150 млрд грн для создания учебно-практических центров современного профессионального (профессионально-технического) образования.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что средства будут переданы на места для того, чтобы общины могли их использовать на развитие тех специальностей, которые будут наиболее актуальными на рынке труда в пределах того или иного региона.

"Это ситуация win-win, когда в выигрыше все: общество фактически создает заказ через заведение профтехобразования на то или иное направление, работодатель будет получать качественно подготовленные кадры, абитуриенты будут иметь гарантированную работу", – скащал Шмыгаль.

Автор: 

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