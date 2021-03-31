Кабмин повысил тарифы "Укрпошты" на доставку пенсий (обновлено)
Кабинет министров внес изменения в постановление №987 от 4 декабря 2019 года, согласно которым устанавливаются новые тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.
По его словам, действующие сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи, утвержденные в декабре 2019 года, уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг. Поэтому для обеспечения надлежащей работы "Укрпошты" Кабмин принял решение об их повышении с 1 апреля в городе с 1,15% до 1,3%, а в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65% от суммы выплаты.
"Сегодня "Укрпошта" обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии наличными дома. Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тыс., а в целом в них проживает около 13 млн граждан. В условиях карантина "Укрпошта" продолжает обеспечивать украинский своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов. И в дальнейшем будет это делать. Правительство нашло компромиссное решение, которое позволит это обеспечить", – отметил Криклий.
В свою очередь в пресс-службе "Укрпошты" отметили, что средства от повышения тарифов будут направлены на фонд оплаты труда почтальонов, чьи заработные платы были увеличены в сентябре 2020 года и январе 2021 года после пересмотра минимальной заработной платы, в то время как тарифы на оказание услуг, которые составляют более 50% дохода АО "Укрпочта" и регулируются государством, оставались неизменными.
Как сообщалось, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.
В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.
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Заработная плата главы Тарифной комиссии НКРЭКУ в 2020 году увеличилась в 2 раза до 2,15 млн грн в год, что сделало Валерия Тарасюка самым высокооплачиваемым чиновником в стране.
Об этом свидетельствует декларация Тарасюка за 2020 год, обнародованная на сайте НАПК. По сравнению с 2019 годом, среднемесячная зарплата Тарасюка выросла на 94% - с 92 186 грн на месяц до 179 195 грн в месяц.
Для сравнения, президент Владимир Зеленский задекларировал месячную зарплату в 2020 году на уровне 28 000 грн, премьер-министр Денис Шмыгаль - 60 000 грн, глава НАБУ Артем Сытник - 170 000 грн, генпрокурор Ирина Венедиктова - 94 000 грн.
Зарплата Тарасюка также кратно превышает доходы руководителей других регулирующих органов - например, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссии по регулированию в сферах связи и информатизации.
Помимо заработной платы 2,15 млн грн в НКРЭКУ, Тарасюк получил 1,8 млн грн от своей компании "Метал Инвест", занимающейся изготовлением металлоконструкций на территории черкасского предприятия "Химволокно".