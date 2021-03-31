Кабмин повысил тарифы "Укрпошты" на доставку пенсий (обновлено)

Кабинет министров внес изменения в постановление №987 от 4 декабря 2019 года, согласно которым устанавливаются новые тарифы на оплату услуг "Укрпошты", связанных с выплатой и доставкой пенсий и пособий населению в наличной форме.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

По его словам, действующие сейчас тарифы на выплату и доставку пенсий и денежной помощи, утвержденные в декабре 2019 года, уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг. Поэтому для обеспечения надлежащей работы "Укрпошты" Кабмин принял решение об их повышении с 1 апреля в городе с 1,15% до 1,3%, а в селе и поселках городского типа – с 2,3% до 2,65% от суммы выплаты.

"Сегодня "Укрпошта" обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии наличными дома. Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тыс., а в целом в них проживает около 13 млн граждан. В условиях карантина "Укрпошта" продолжает обеспечивать украинский своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов. И в дальнейшем будет это делать. Правительство нашло компромиссное решение, которое позволит это обеспечить", – отметил Криклий.

В свою очередь в пресс-службе "Укрпошты" отметили, что средства от повышения тарифов будут направлены на фонд оплаты труда почтальонов, чьи заработные платы были увеличены в сентябре 2020 года и январе 2021 года после пересмотра минимальной заработной платы, в то время как тарифы на оказание услуг, которые составляют более 50% дохода АО "Укрпочта" и регулируются государством, оставались неизменными.

Как сообщалось, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что согласно новому договору между Пенсионным фондом и "Укрпоштой", стоимость доставки пенсии вырастет с 60 до более 100 грн. Поэтому министр пообещала перевести максимальное количество пенсионеров на обслуживание в банки.

В свою очередь руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский подчеркнул, что компания настаивает на повышении тарифа на доставку пенсий для 3,5 млн пенсионеров, в противном случае 10 тысяч почтальонов окажутся под угрозой увольнения. По оценке Смилянского, на повышение тарифа дополнительно нужно выделить 265 млн грн, по сравнению с прошлым годом.