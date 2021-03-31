Зеленский задекларировал 23 миллиона доходов семьи за прошлый год

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22,75 млн грн.

В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13,47 млн грн.

Сумма зарплаты, которую получил президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. грн.

Доходы семьи главы государства от предоставления имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2,67 млн грн.

Кроме того, семья президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442,11 тыс. грн.

Жена президента Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953,9 тыс. грн.

В пресс-службе президента отмечают, что общая сумма доходов семьи главы государства в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9,07 млн грн, что более чем в два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период (19,99 млн грн).

При этом Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу, на правах пользования, переезд на которую в пресс-службе президента поясняют необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, так, в 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом.

При этом компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок. По данным соответствующих отчетов, стоимость торговой марки "Женский квартал" составляет 21,39 млн грн. Стоимость торговой марки "Слуга народа", которая также была оценена этой компанией, составила 11,2 млн грн. Зеленский продолжает получать роялти от использования торговых марок. В 2020 году сумма роялти составила 4,63 млн грн и по сравнению с прошлым годом уменьшились.

Кроме того, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1,8 млн грн.