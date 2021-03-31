Крупнейшая шахта Ахметова в России сократила прибыль на 36%

АО "Шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская обл., входит в состав энергохолдинга "ДТЭК" Рината Ахметова) в 2020 году сократило чистую прибыль по РСБУ на 35,7% по сравнению с показателем 2019 года, – до 255,5 млн рублей (около $3,4 млн).

Согласно отчетности российской компании, выручка "Обуховской" уменьшилась на 4,5% – до 9 млрд рублей, себестоимость увеличилась на 10% – до 6,5 млрд рублей, передает Интерфакс-Украина.

В результате валовая прибыль снизилась на 29,2% – до 2,5 млрд рублей, а прибыль от продаж уменьшилась на 40,3% – до 807 млн рублей.

Второе предприятие ДТЭКа в Ростовской области – АО "Донской антрацит" – в 2020 году получило 4,7 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам бухучета, что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году.

Ввыручка "Донского антрацита" упала на 20,1% – до 1,8 млрд рублей, а себестоимость произведенной продукции – на 19,8%, до 1,7 млрд рублей.

Валовая прибыль предприятия сократилась на 26,1% – до 86,3 млн рублей, убыток от продаж снизился на 8,8% – до 9,8 млн рублей.

Согласно пояснительной записке к отчету компании, производственная мощность "Донского антрацита" составляет 1,5 млн тонн угля в год.

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Напомним, в июне 2012 года ДТЭК купил у ООО "Ростовский антрацит" за $39 млн 100% акций ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", 100% акций ОАО "Донской антрацит" и 66,7% акций ООО "Сулинантрацит", которое затем было объединено с "Донским антрацитом". Промышленные запасы угля этих активов оцениваются в 136 млн тонн.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. "ДТЭК" управляет предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.