Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

В Молдове с 1 апреля по 30 мая введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

Соответствующее решение принял в среду парламент Молдовы по предложению правительства, передает Интерфакс-Украина.

Документ предусматривает, что на этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям издаст несколько распоряжений, в том числе об: установлении специального режима въезда/выезда из Молдовы; установлении особого режима передвижения на территории Молдовы; введении карантинного режима и принятия других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; установлении особого режима работы для всех субъектов; запрете на проведение митингов, публичных демонстраций и других массовых акций.

Кроме того, Комиссия по ЧС сможет, при необходимости, рационализировать потребление продуктов питания и других продуктов первой необходимости, вводить запрет на увольнение сотрудников в этот период, за исключением предусмотренных законов случаев.

Кроме того, парламент предоставил дополнительные полномочия действующему правительству и Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

В марте в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Количество ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно вдвое – с 500-800 до 1,5 тыс. и более. В прошлую среду было зарегистрировано наибольшее количество заболевших за весь период пандемии – 2 273 человека за сутки. Общее число случаев COVID-19 в Молдове составляет 228 370. В общей сложности от коронавируса излечились 205 759 человека, 4 915 – скончались.