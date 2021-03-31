Нацбанк упростил выдачу лицензий на проведение валютных операций

Национальный банк Украины упростил процедуры для получения лицензий на осуществление валютных операций для небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, уменьшены требования к минимальному размеру собственного капитала небанковской учреждения:

до 5 млн грн - для осуществления валютных операций по переводу денежных средств или других операций, предусматривающих использование наличности;

до 10 млн грн - для осуществления других валютных операций (кроме операций по переводу средств, предоставления кредитов и привлечения финансовых активов).

Также отменено требование о наличии 1 млн грн для выполнения бизнес-плана учреждения в первый год деятельности. Вместо этого установлено, что средств должно быть достаточно для покрытия расходов, связанных с осуществлением валютных операций, которые лицензируются.

Уточненный порядок раскрытия источников происхождения средств:

отменено требование раскрытия источников происхождения средств для лайф-страховщиков, а также для небанковских учреждений, источники происхождения средств которых проверены регулятором (если их капитал не увеличивался);

четко установлен объем подтверждения источников происхождения средств во время приобретения существенного участия или увеличения капитала.

Также внесены изменения в перечень валютных операций, которые лицензируются. Отныне не лицензируется осуществление валютных операций:

страхования (кроме расчетов по договорам страхования жизни);

факторинга (кроме расчетов по операциям по международному факторингу)

перехода права требования и связанных с этим обязательств.

Расчеты по таким операциям должны проводиться в соответствии со статьей 5 закона Украины "О валюте и валютных операциях", то есть исключительно в гривне на территории Украины. Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 26 марта 2021 года №25 "Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций" и вступают в силу с 1 апреля 2021 года.