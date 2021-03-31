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Нацбанк упростил выдачу лицензий на проведение валютных операций

Нацбанк упростил выдачу лицензий на проведение валютных операций

Национальный банк Украины упростил процедуры для получения лицензий на осуществление валютных операций для небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, уменьшены требования к минимальному размеру собственного капитала небанковской учреждения:

  • до 5 млн грн - для осуществления валютных операций по переводу денежных средств или других операций, предусматривающих использование наличности;
  • до 10 млн грн - для осуществления других валютных операций (кроме операций по переводу средств, предоставления кредитов и привлечения финансовых активов).

Также отменено требование о наличии 1 млн грн для выполнения бизнес-плана учреждения в первый год деятельности. Вместо этого установлено, что средств должно быть достаточно для покрытия расходов, связанных с осуществлением валютных операций, которые лицензируются.

Уточненный порядок раскрытия источников происхождения средств:

  • отменено требование раскрытия источников происхождения средств для лайф-страховщиков, а также для небанковских учреждений, источники происхождения средств которых проверены регулятором (если их капитал не увеличивался);
  • четко установлен объем подтверждения источников происхождения средств во время приобретения существенного участия или увеличения капитала.

Также внесены изменения в перечень валютных операций, которые лицензируются. Отныне не лицензируется осуществление валютных операций:

  • страхования (кроме расчетов по договорам страхования жизни);
  • факторинга (кроме расчетов по операциям по международному факторингу)
  • перехода права требования и связанных с этим обязательств.

Расчеты по таким операциям должны проводиться в соответствии со статьей 5 закона Украины "О валюте и валютных операциях", то есть исключительно в гривне на территории Украины. Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 26 марта 2021 года №25 "Об утверждении изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям, операторам почтовой связи лицензий на осуществление валютных операций" и вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

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Джерело:  НБУ
ліцензія (754) НБУ (9303)


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