В посольстве США прокомментировали возможность новых гарантий по евробондам Украины
США уже несколько лет не выдает гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран, на предоставление которых надеется Минфин Украины.
Об этом советник посольства США по экономическим вопросам Меган Боулдин заявила в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос о возможности предоставления новых гарантий по еврооблигациям Украины.
"Новая администрация изучает много способов, как может расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют этого вида гарантий уже несколько лет", – сказала представитель посольства.
Она отметила, что Украина по-прежнему может получить доступ к значительным объемам недорогого финансирования от МВФ, Всемирного банка и Еевросоюза.
"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", – напомнила Боулдин.
"В результате реформ после Майдана в последние годы Украина также смогла эффективно получить доступ к мировым рынкам капитала для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях. Успешная программа реформ только улучшит рыночное состояние Украины и снизит затраты на заимствования", – добавила представитель посольства США.
Как сообщалось, накануне министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что начало работы новой администрации США дает возможность поднять вопрос о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.
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