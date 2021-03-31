Восемь финансовых учреждений добровольно отказались от лицензий, – НБУ

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) в восьми финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 26 марта 2021 года:

1. Отозвать все имеющиеся лицензии:

у ООО "Касса народной помощи" (ЕГРПОУ 36284115) лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

у ПО "Ганзюкова и компания "Ломбард Шанс" (ЕГРПОУ 32277963) лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

у ООО "Мани Экспресс" (ЕГРПОУ 40069230) три лицензии - на оказание услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

у ООО "Олком Лизинг" (ЕГРПОУ 40001502) четыре лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу, а также на предоставление гарантий;

у кредитного союза "Народный кредит" (ЕГРПОУ 22876833) две лицензии - на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения.

у ЧАО "СК "Доверие и гарантия" (ЕГРПОУ 34240804) - 11 лицензий на осуществление страховой деятельности.

Дополнительно в НБУ сообщили, что активы трех финансовых компаний - ООО "Касса народной помощи", ООО "Мани Экспресс" и ООО "Олком Лизинг" - составляли 26,12 млрд грн, или 14% от общего объема рынка финансовых компаний по состоянию на 1 января 2021 года. Активы ПО "Ганзюкова и компани "Ломбард Шанс" составляли 1,01 млн грн, или 0,03% от общего объема рынка ломбардов состоянию на 1 января 2021 года. Обязательства Кредитного союза "Народный кредит" составляли 20,1 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года (или 0,001% от общего объема рынка кредитных союзов), в частности, начисленная заработная плата и обязательные платежи - 19,83 тыс. грн, другие обязательства, на которые не начисляются проценты, - 0,24 тыс. грн. В то же время ее активы составляли 3,07 млн грн (или 0,13% от общего объема рынка кредитных союзов). Объем страховых премий ЧАО "СК "Доверие и гарантия" в 2020 году составил 653,5 млн грн. Доля рынка страховой компании по страховым премиям составила 1,63% от общего объема страховых премий. Компания занималась преимущественно страхованием от огневых рисков и рисков стихийных явлений, имущества и финансовых рисков, а также медицинским страхованием. По состоянию на 31 декабря 2020 года доля премий от этих видов страхования составляла 82,1% от валовых страховых премий компании. Компания отметила, что на 24 февраля 2021 года она не имеет невыполненных (или просроченных) обязательств перед страхователями-физическими лицами.

2. Отозвать лицензию на предоставление гарантий:

у ООО "Новая финансовая компания" (ЕГРПОУ 31865319);

у ООО "Факторинг-С" (ЕГРПОУ 40938701).

Эти финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий.

В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.