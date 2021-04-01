Google запустил сервис оцифровки документов

Экспериментальное подразделение Area 120 компании Google выпустило новый продукт под названием Stack. Это приложение, с помощью которого пользователи могут сканировать документы различного размера, систематизировать их и сохранять в Google Drive.

Идея Stack принадлежит Кристоферу Педрегалу – сооснователю EdTech-стартапа Socratic, который Google приобрел в 2018 году, передает AIN.

Для начала пользователю необходимо сфотографировать документ, который он бы хотел оцифровать. Stack преобразует его в PDF-файл, даст ему имя и предложит категорию – "стек" для сохранения.

После сканирования Stack извлечет из документа ключевую информацию, к примеру – общую сумму к оплате на счетах или номер страхового полиса, по которой пользователь сможет быстро найти необходимый файл. Это отличает сервис от сканера Office Lens компании Microsoft.

Stack может автоматически сохранять все оцифрованные документы на Google Drive. Если пользователь решит удалить приложение, все файлы останутся у него под рукой.

Доступ ко всем документам может быть дополнительно защищен процедурой сканирования лица или отпечатка пальца.

Stack пока доступен только владельцам Android-устройств в США. Версии для iOS пока нет, но в Google отметили, что создадут ее, если у пользователей будет такая потребность.