Минэнерго планирует за год отремонтировать 6% линий электропередачи

В 2021 году в Украине могут быть отремонтированы 46,7 тыс. км воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 - 150 кВ, что составит 5,5% общей длины воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения в стране (837,1 тыс. км).

Это следует из программы "Об обеспечении надежности работы электрических сетей в 2021 году", утвержденной приказом Минэнерго №36 от 30 марта, передает Интерфакс-Украина.

В соответствии с документом, в нынешнем году планируется также отремонтировать 20 676 трансформаторных подстанций 6-150 кВ.

Программа, в частности, предусматривает увеличение объемов реконструкции электросетей, а также создание автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления, основным элементом которых являются оперативно-информационные комплексы и автоматизированные системы контроля и управления электропотреблением.

Документ нацелен на внедрение новейших технологий, использование современных материалов и оборудования, в частности, применение устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики на новой элементной базе и комплектов телемеханики для гибкого управления режимами работы электрических сетей.

В настоящее время в украинской энергосистеме эксплуатируются 40 и более лет 13 тыс. км ВЛ напряжением 220-330 кВ (64,5% от общей длины), а также требуют полной замены или реконструкции вследствие изношенности 1124 км линий напряжением 220-800 кВ (4,9% от общей длины).

Также подлежат капитальному ремонту, реконструкции и замене распределительные электросети – это 316 тыс. км ВЛ 0,4-110 (150) кВ и 24 тыс. км кабельных линий электропередачи напряжением 0,4-35 (110) кВ.

Кроме того, 61% основного оборудования электроподстанций (силовые автотрансформаторы и трансформаторы, измерительные трансформаторы, выключатели) сработало свой расчетный технический ресурс – 25 лет и более.