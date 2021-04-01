В Украине снова зафиксировали рекордный уровень смертности от COVID-19

На утро 1 апреля в Украине за сутки зафиксировали 17 569 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, умер 421 пациент, что является рекордной цифрой суточной смертности.

В частности, заболело 813 детей и 486 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 5 160 человек, выздоровело – 9 602. При этом совершили 132 759 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1 150), Одесской (1 305), Хмельницкой (1 142), Львовской (1 141) и Житомирской (1 037) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 691 737 человек, выздоровело – 1 323 083, летальных случаев зафиксировали 33 246, также совершили 8 179 905 тестов.

В то же время министр добавил, что с начала кампании вакцинации в Украине привилось 248 736 человек. За прошедшие сутки – 17 170.

Днем ранее, 31 марта, сообщили о 11 226 новых случаях заболевания COVID-19, 30 марта – о 10 533, 29 марта за сутки заболело 8 346 человек.