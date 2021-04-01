На украинский рынок выходит японская платежная система JCB

На украинский рынок выходит японская международная карточная платежная система JCB Payment System.

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине, сообщает пресс-служба регулятора.

JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

JCB Payment System – крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

"Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией", – добавили в Нацбанке.

Отмечается, что JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент. Также в Украине действуют American Express, MasterCard и Visa из США, а также китайская UnionPay International.