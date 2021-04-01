Работников таможенной службы будут проверят на детекторе лжи

В Государственной таможенной службе Украины создадут собственную службу детекторного контроля сотрудников.

Это также должно предотвратить коррупционные правонарушения, сообщил глава таможенной службы Павел рябикин в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы осуществили переаттестацию и перевод на новую систему контрактной работы. В центральном аппарате переведено около 500 человек. Я думаю, что за неделю-две начнётся уже тестирование и перевод в новую структуру на контрактной основе работников региональных подразделений. Мы планируем, что этот процесс закончится к середине апреля", – добавил он.

По его словам, всего в таможенной службе работает 12 тыс. человек.

В то же время Рябикин сообщил, что готовится меморандум о сотрудничестве с НАБУ.

"Контрактная основа – это дополнительные методы контроля, включая детектор лжи при проведении служебных расследований, что должно ужесточить условия и предотвратить коррупционные правонарушения. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума с НАБУ, которое входит в процесс детекторного контроля работников таможенной службы Украины и в течение года даёт нам методологическую помощь. Подразумевается, что уже через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля", – сказал он.