Суд открыл дело о банкротстве "Индустриального союза Донбасса"

Хозсуд Донецкой области 30 марта открыл производство по делу о банкротстве компании "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД)

Об этом сообщает FinBalance.

Инициатором процедуры стала компания Indumet S.A. (Люксембург), которую миноритарий ИСД Сергей Тарута связывал с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ (фактический мажоритарий ИСД).

Также ЧАО "Днепровский металлургический комбинат" (ранее входил в корпорацию ИСД) также подало заявление в ходе дела об открытии процедуры банкротства ИСД.

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Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных акционеров.