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Суд открыл дело о банкротстве "Индустриального союза Донбасса"

Суд открыл дело о банкротстве

Хозсуд Донецкой области 30 марта открыл производство по делу о банкротстве компании "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД)

Об этом сообщает FinBalance.

Инициатором процедуры стала компания Indumet S.A. (Люксембург), которую миноритарий ИСД Сергей Тарута связывал с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ (фактический мажоритарий ИСД).

Также ЧАО "Днепровский металлургический комбинат" (ранее входил в корпорацию ИСД) также подало заявление в ходе дела об открытии процедуры банкротства ИСД.

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Напомним, контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", которая также добилась ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

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Джерело:  FinBalance
банкрутство (549) ІСД (87) суд (3328)


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Но был ли покойный нравственным человеком? (с)
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01.04.2021 12:03 Відповісти
Не може бути ...
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01.04.2021 14:25 Відповісти
Замечательно! Все поставщики данного предприятия, отдавшие свои товары "с отсрочкой платежа" - свободны.
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01.04.2021 14:45 Відповісти
Как Ахметка стал самым бОгатым украинцем: после смерти Алика Грека и Щербаня...
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01.04.2021 15:13 Відповісти
вот ***** невезуха -- я вложил туда свои ваучеры 25 лет назад --- тарута **** где мои дивиденты --- в каких офшорах ты их прячеш падла
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01.04.2021 18:29 Відповісти

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