Фонд гарантирования реструктуризировал половину ипотечных кредитов банка "Аркада"

По состоянию на конец марта Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение о реструктуризации более 265 ипотечных кредитов банка "Аркада".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что более 60% физлиц-заемщиков "Аркады" обратились в банк с заявками о реструктуризации собственных ипотечных кредитов. Банк и Фонд гарантирования наладили "конвеер" для оперативного рассмотрения и согласования таких обращений.

Также в Фонде добавили, что воспользоваться программой реструктуризации могут все заемщики, в том числе и те, кто имеет просроченные обязательства по кредиту. Это, в частности, поможет клиентам банка обновить и сохранить свою позитивную кредитную историю.

"Еще по 135 договорам рассматриваются документы или готовится подписание. Таким образом, на сегодня Фондом принято решение о реструктуризации фактически каждого второго ипотечного кредита банка "Аркада", – отметила заместительница директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

Общая балансная задолженность по портфелю ипотечных кредитов на начало ликвидации банка составила 351 млн грн, на 1 марта она сократилась до 332 млн.

НБУ 25 августа 2020 года отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Фонд гарантирования 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.