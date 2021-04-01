СБУ разоблачила схему незаконного экспорта карпатской ели на 15 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила схему экспорта древесины, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, организаторы которой в течение года вывезли за границу карпатскую ель на почти 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Схему организовали предприниматели из Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Ежемесячно они отправляли на экспорт 8-10 грузовиков с пиломатериалами.

Отмечается, что для легализации дельцы использовали механизм повторного использования товарно-транспортных накладных на древесину. Ряд аффилированных предпринимателей скупал использованную документацию и перепродала ее для повторного использования. На основании этих накладных экспортеры легализовали незаконно срубленный лес и получали сертификат о происхождении древесины, необходимый для продажи за границу.

Оперативники задержали на границе две фуры с незаконным грузом.

Правоохранители провели 14 обысков по адресам нелегальных производств и вырубок на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Изъято пиломатериалы с сопроводительной поддельной документацией, лес-кругляк без соответствующих документов, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, доказывающих проведения сделки.

В СБУ добавили, что продолжается расследование уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ст. 246, ч. 1, 3 ст. 358 (пособничество в легализации имущества, полученного преступным путем; незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.