В Германии отклонили требование экологов отменить разрешение на строительство "Северного потока-2"

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ отклонило требование экологов отменить разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Интерфакс-Украина.

"Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) сегодня после подробной проверки отклонил протесты Союза защиты окружающей среды Германии NABU и Германской помощи окружающей среды", – сказано в сообщении.

Природоохранные организации оспаривали выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает на то, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы для защиты птиц можно вести лишь 30 дней подряд, затем необходимо делать перерыв на две недели.