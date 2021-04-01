"Укрзализныця" не планирует ограничивать посадку и высадку пассажиров в Киеве

АО "Укрзализныця" отмечает, что действующее расписание по Киеву остается прежним, то есть никаких ограничений на высадки/посадки не будет.

Однако, изменения могут внести, если появится соответствующее решение Государственной или региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это касается как поездов дальнего соединения, так и городских электричек в или через Киев.

Также "Укрзализныця" усиливает карантинные меры. Санитарная обработка вагонов проводится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: сухая и влажная уборки, дезинфекция внутренних помещений вагонов и обработка ручек, поручней, сидений, раковин и так далее.

В компании напомнили, что транспортные ограничения могут вводится только решением государственной и ли региональной комиссии по каждому региону, а не автоматически по факту попадания в "красную" карантинную зону по решению МОЗ.

Напомним, с 5 апреля в Киеве ужесточают карантин. Столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.