Дочерняя компания "Газпрома" отчиталась о готовности "Северного потока-2" на 95%

Газопровод "Северный поток 2" построен на 95% – по двум ниткам уложено 2339 км из 2460 км.

Об этом сообщила дочерняя компания "Газпрома" – Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.

Компания впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода".

В компании уточнили, что на укладке "Северного потока 2" с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна". В настоящее время к стройке присоединяется другой трубоукладчик – "Академик Черский".

Как сообщалось, ранее издание Deutsche Welle выяснило, что европейские компании в обход санкций обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский", который планировали задействовать для достройки газопровода "Северный поток-2", на общую стоимость не менее $10 млн.

До последнего времени достройкой "Северного потока-2" занималась трубоукладочная баржа "Фортуна". Ее вместе с "Академиком Черским" власти США внесли в санкционные списки.

Датское морское управление сообщало, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, должно завершиться в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.

С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.