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В Германии запустили газопровод для поставок газа из "Северного потока-2"

В Германии запустили газопровод для поставок газа из

Сухопутное продолжение российского газопровода "Северный поток-2" в Германии – трубопровод EUGAL – заработало на полную мощность, которая позволяет транспортировать 55 млрд куб. м газа.

Как сообщает оператор магистрали Gascade Gastransport GmbH, введены в строй обе нитки магистрали и компрессорная станция, передает Интерфакс.

Первая нитка магистрали транспортирует газ с начала 2020 года, мощности обеих ниток с начала 2021 года забронировал российский "Газпром", хотя и не может их полностью загрузить.

Хотя "Северный поток 2" еще строится, ввод EUGAL позволил увеличить транспортировку газа по "первому" "Северному потоку" в условиях блокировки половины мощностей его отвода OPAL из-за применения Третьего энергопакета ЕС.

"Газпром" является через совместное с фирмой Wintershall предприятие Gascade совладельцем этого газопровода, но лишь примерно на четверть. Остальные доли держат немецкие компании Wintershall и Ontras, а также бельгийская Fluxys и нидерландская Gasunie через свои зарегистрированные в Германии дочки.

Магистраль длиной 480 км проходит от Любмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе. Газопровод интегрирован в газотранспортную сеть ФРГ, имеет подключения к магистралям NEL, FGL306 и JAGAL, что позволяет гибко транспортировать газ во всех направлениях.

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Джерело:  Интерфакс
газ (7943) газопровід (1179) Газпром (2555) Німеччина (1883) Північний потік (1082)


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02.04.2021 13:52 Відповісти

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