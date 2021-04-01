Нацбанк утвердил новые правила выдачи лицензий на торговлю валютой

Национальный банк Украины (НБУ) в связи с изменениями в законодательстве ввел новый порядок лицензирования торговли валютными ценностями.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №26 от 26 марта "Об утверждении Положения о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями" и вступило в силу с 1 апреля, передает пресс-служба регулятора.

"Отныне для осуществления этой деятельности необходимо получить лицензию на торговлю валютными ценностями, порядок выдачи которого определен в отдельном Положении регулятора", – сказано в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что ключевые требования к лицензиатам, перечень документов и условия получения лицензии не претерпели существенных изменений.

Однако теперь для торговли валютными ценностями небанковскому учреждению достаточно иметь собственный капитал в сумме не менее 5 млн грн, независимо от количества структурных подразделений.

Кроме того, упрощена процедура рассмотрения пакета документов. В частности, срок рассмотрения документов уменьшен с двух месяцев до 30 рабочих дней.

Небанковским учреждениям, которые уже имеют лицензии на осуществление валютных операций, не нужно заново обращаться в Национальный банк, переоформление лицензии на осуществление валютных операций на лицензию на торговлю валютными ценностями будет происходить автоматически.

После вступления в силу постановления Национальный банк самостоятельно внесет запись о выдаче небанковской учреждении лицензии на торговлю валютными ценностями в два реестра – Государственный реестр финансовых учреждений или реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, и в электронный реестр валютных лицензий.