Глава Нацбанка за год получил доход в 27 миллионов
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко задекларировал 27,5 млн грн доходов за 2020 год.
Из них 19,03 млн грн составляет его зарплата в "Укргазбанке" и 2,4 млн грн - зарплата на должности главы НБУ, свидетельствуют данные его декларации.
Его супругу Юлия Шевченко за год получила 20,8 тыс. грн заработной платы от ПАО "Страховая компания "Универсальный полис".
Глава НБУ и супруга также задекларировали 3,4 млн грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в BofA Merrill Lunch, 1,22 млн грн процентов в Banque Lombard Odier and Co LTD, 187 тыс. грн страховых выплат, 163 тыс. грн выплат по облигациям в "Ощадбанке".
В то же время, на счетах в "Укргазбанке" Шевченко держит 647,3 тыс. грн и 166 тыс. евро, на совместных с женой счетах в Banque Lombard Odier & Co LTD - $3,2 млн и 6,6 тыс. евро.
Также руководитель Нацбанка задекларировал $256,6 тыс. и 10 тыс. евро наличными, Юлия Шевченко – $27 тыс.,25 тыс. евро и 120 тыс. грн. При этом в совместной собственности семьи находится 4,6 млн грн наличными.
Юлия и Кирилл Шевченко владеют квартирой в Киеве площадью 304 кв. м и двумя машиноместами, в пользовании – квартира в столице площадью 72 кв.м., домовладение в Киевской области площадью 208 кв. м и два земельных участка по 25 га и 308 кв.м. Также Юлия Шевченко владеет земельным участком в аннексированном Крыму.
Она также внесла в декларацию драгоценности, две меховые шубы, семь наручных часов марок Audemar Piguet, Rolex, Chopard и Breguet. Также трое наручных часов Rolex задекларировал глава Нацбанка.
Кроме того, Кирилл Шевченко владеет автомобилем Peugeot Partner 2016 года выпуска и квадроцикл Outlander 2018 года выпуска. Пара также указала два автомобиля – Mercedes-Benz 2012 года выпуска и Land Rover 2013 года выпуска. При этом Кирилл Шевченко также имеет право пользования катером Super Air Nautique G23 2013 года выпуска.
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