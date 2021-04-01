Пенсионный возраст для женщин в Украине повышен до 60 лет

В Украине с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличен до 60 лет.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о постепенном повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет были внесены в 2011 году.

Согласно статье 26 закона, женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, выходят на пенсию в 59 лет и 6 месяцев.

А уже с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин, родившихся в период с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961, увеличивается до 60 лет.

Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет.

С 1 апреля 2021 года право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем не менее 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.