Комитет Верховной Рады поддержал введение агрострахования
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики поддержал законопроект, которым вводится страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"В современных условиях изменения климата, турбулентных погодных условий и других факторов агрострахование станет надежным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев, будет способствовать финансовой стабильности и развитию аграрной отрасли", – отметил глава ведомства Игорь Петрашко.
Законопроект вносит изменения в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", которыми определяются:
- механизм предоставления господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельхозпродукции
- участники рынка страхования сельхозпродукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязательства
- объекты страхования, страховые продукты, риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой
- информационное обеспечение страхования сельхозпродукции с государственной поддержкой.
Кроме этого, законопроект вносит изменения в закон о страховании, в части отмены положения о страховании сельхозпродукции через Аграрный страховой пул и уточнение, а также уточняет полномочия уполномоченного органа, осуществляющего государственное наблюдение за страховой деятельностью.
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