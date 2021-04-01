Комитет Верховной Рады поддержал введение агрострахования

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики поддержал законопроект, которым вводится страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В современных условиях изменения климата, турбулентных погодных условий и других факторов агрострахование станет надежным инструментом поддержки сельхозпроизводителей, который минимизирует риски аграриев, будет способствовать финансовой стабильности и развитию аграрной отрасли", – отметил глава ведомства Игорь Петрашко.

Законопроект вносит изменения в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", которыми определяются:

механизм предоставления господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельхозпродукции

участники рынка страхования сельхозпродукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязательства

объекты страхования, страховые продукты, риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой

информационное обеспечение страхования сельхозпродукции с государственной поддержкой.

Кроме этого, законопроект вносит изменения в закон о страховании, в части отмены положения о страховании сельхозпродукции через Аграрный страховой пул и уточнение, а также уточняет полномочия уполномоченного органа, осуществляющего государственное наблюдение за страховой деятельностью.