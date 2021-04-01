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Остатки средств на едином счете Госказначейства выросли до 30,1 миллиарда (обновлено)

Остатки средств на едином счете Госказначейства выросли до 30,1 миллиарда (обновлено)

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 апреля 2021 года составили 30,14 млрд грн.

По сравнению началом марта они увеличились на 0,11 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 апреля 2020 года остатки ЕКС составляли 10,52 млрд грн, 1 апреля 2019 года – 114,86 млрд грн, в 2018 году – 8,31 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Госказначейства, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 марта 2021 года составляли 30,03 млрд грн. По сравнению с февралем, показатели увеличились на 2,5 млрд грн.

Автор: 

держбюджет (1574) Держказначейство (204) Казначейство (215)


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