Товарооборот Украины в первом квартале вырос на 12%, – Таможенная служба

Товарооборот Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12,13% – до $28,8 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Также отмечается, что экспорт вырос на 12% – до $13,75 млрд, а импорт – на 12,2% – до $15,08 млрд.

В свою очередь торговый представитель Украины Тарас Качка отмечает, что "экспорт добавляет каждый месяц".

"Так имеем рост в сравнении марта и февраля на 15,6% – до $5,27 млрд. Также растет и импорт. Не только из-за роста стоимости топлива. Больше становится импорта потребительских промышленных (группы 84,85, 90) товаров. И главное – больше автомобилей (87 группа)", – написал он на странице в Facebook.

Однако, добавляет Качка, это также и минус в нашем торговом балансе, динамика которого пока опережает прошлый год, а также означает больше выбросов в наших городах.

По его словам, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 17,9% вырос экспорт в страны Евросоюза. Также активно растет экспорт в Китай – на 55,3% по сравнению с показателями 2020 года.

"Главная движущая сила экспорта – это руда и черные металлы, на которые растут и цены, и спрос. И эта тенденция сохранится", – написал Качка.

При этом на 50% по сравнению с первым кварталом 2020 года вырос экспорт мебели – до $247,4 млн.