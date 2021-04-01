Порошенко задекларировал дивиденды на 214 миллионов

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов в 2020 году.

Согласно поданной Порошенко декларации в реестре НАПК, его зарплата как депутата Верховной Рады составила 504,54 тыс. грн.

Основную часть его доходов в прошлом году составили дивиденды на общую сумму 214 млн грн. В том числе 200 млн Порошенко получил в качестве дивидендов от принадлежащего ему же ЧАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал", еще 14,23 млн – от швейцарской Sequent Schweiz AG (ранее – Rothschild Trust Schweiz AG), которой политик передавал в управление свой бизнес, находясь на должности президента.

Кроме того, Порошенко указал 7 млн процентов по депозитам в "Международном инвестиционном банке", где он хранит $3,09 млн, 331,3 тыс. грн и 43,86 тыс. евро.

Порошенко также хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн.

Он также указал себя бенефициаром 26 компаний.

Кроме того, из подлежащих декларированию расходов Порошенко в 2020 году более 30 млн грн пошли на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных дел, а на рекламу он потратил более 1,8 млн грн. Также согласно декларации сумма уплаченных налогов и военного сбора составляет более 23 млн грн.

Среди движимого имущества у семьи Порошенко задекларировано три автомобиля – Jaguar и два Mercedes-Benz. Также он задекларировал ряд коллекций картин, часов, мебель, рояль, люстры, ювелирные выборы, шубы и женские сумки жены Марины.